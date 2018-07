Sem força máxima, Botafogo só empata com Resende

VOLTA REDONDA - Ainda sem contar com força máxima e tentando se adaptar à saída do astro Seedorf, o Botafogo não passou de um empate na abertura da temporada de 2014. Na noite deste sábado, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca, ficou no 1 a 1 com o Resende, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e mostrou que ainda tem muito a evoluir durante o ano.

Apesar da boa performance na temporada passada, quando foi campeão carioca e terminou o Brasileirão em quarto lugar, o Botafogo passou por grandes mudanças para 2014. Trocou o técnico, com o novato Eduardo Hungaro no lugar de Oswaldo de Oliveira, e perdeu seu principal jogador, o craque holandês Seedorf, que resolveu se aposentar e assumiu o comando do Milan.

Sem Seedorf, quem assumiu o papel de líder do time dentro de campo foi o volante Renato, que herdou a camisa 10 e a braçadeira de capitão que eram do holandês. Mas, como o Botafogo se prepara para disputa da fase preliminar da Libertadores, no dia 29 de janeiro, contra o Deportivo Quito, Eduardo Hungaro não colocou todos os titulares para jogar na noite deste sábado.

Diante de um adversário desfalcado de jogadores importantes, como o goleiro Jefferson e o zagueiro Bolívar, e ainda sem o preparo físico ideal, o Resende se aproveitou para abrir o placar logo aos dois minutos de jogo. Bruno Gallo fez uma bela jogada e, achando um buraco no meio da zaga do Botafogo, deixou Geovane Maranhão livre para acertar um forte chute.

A reação botafoguense foi rápida. Aos 10 minutos, Lucas fez cruzamento na medida, encontrando Renato sozinho dentro da área, diante do gol vazio, para empatar o jogo. Apesar da recuperação do Botafogo, foi o Resende quem esteve mais perto de marcar novamente no primeiro tempo. Teve pelo menos duas boas chances com Geovane Maranhão, que voltou a ameaçar aos 16 e aos 25.

No segundo tempo, o Botafogo esteve muito perto do gol aos 12 minutos. Henrique recebeu na área e mandou na trave. No rebote, Gegê chutou ainda mais forte e a bola desviou no zagueiro Thiago Sales antes de parar novamente na trave. Depois, nova grande chance botafoguense aos 19, quando Renato tocou de cabeça e o goleiro Mauro fez milagre com a defesa em cima da linha.

O Resende não se intimidou com a ofensiva botafoguense. Aos 20 minutos, Geovane Maranhão acertou a trave, após uma boa trama do ataque, e quase marcou. Mas, depois disso, os dois times diminuíram o ritmo. E, diante do desgaste natural de começo de temporada e das dificuldades pelo péssimo estado do gramado, os jogadores não conseguiram sair do empate por 1 a 1.

FICHA TÉCNICA:

RESENDE 1 X 1 BOTAFOGO

RESENDE - Mauro; Muriel, Marcelo, Thiago Sales e Gerson; Léo Silva, Hiroshi (Clebson), Bruno Gallo e Marcel (Dudu); Marcelo Régis (Peter) e Geovane Maranhão. Técnico: Paulo Campos.

BOTAFOGO - Renan; Lucas (Airton), Dankler, Dória e Lima; Gabriel, Rodrigo Souto, Renato, Daniel (Octávio) e Gegê; Henrique (Sassá). Técnico: Eduardo Hungaro.

GOLS - Geovane Maranhão, aos dois, e Renato, aos 10 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha.

CARTÕES AMARELOS - Léo Silva e Thiago Sales.

RENDA - R$ 35.610,00.

PÚBLICO - 1.665 pagantes.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).