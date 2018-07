Sem Forlán, Internacional sofre, mas vence o São Luiz no Gaúcho

NOVO HAMBURGO - O Internacional teve dificuldades, mas venceu o São Luiz por 2 a 1, desta quinta-feira, na reedição da final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. A partida desta noite, válida pela segunda rodada do returno, aconteceu em Novo Hamburgo, com mando da equipe colorada. D'Alessandro, de falta, fez o gol da vitória, já no fim. Forlán, à serviço do Uruguai, desfalcou a equipe.

Logo com 2 minutos de partida, o Inter perdeu um gol incrível com Juan. Ele pegou sobra na área, sozinho com o goleiro, dominou, e chutou de bico, muito torto, sem nenhum perigo. O placar só foi aberto aos 42. Caio foi até a linha de fundo e rolou para trás, encontrando Leandro Damião livre para fazer 1 a 0.

No comecinho do segundo tempo, o São Luiz deixou tudo igual. Washington recebeu na meia-lua e chutou desequilibrado. A bola foi no canto direito baixo de Muriel, que não alcançou.

Dunga colocou o time para o ataque, mas o gol só saiu a quatro minutos do fim. D'Alessandro bateu falta com precisão, encobriu a barreira, e tirou qualquer chance de defesa para Oliveira.