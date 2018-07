Sem Fossati, Inter goleia Atlético-PR no Beira-Rio

Sem o técnico Jorge Fossati no banco, demitido na sexta-feira, o Internacional goleou o Atlético Paranaense por 4 a 1, neste domingo, no Beira-Rio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com esta segunda vitória na competição, o Inter chegou aos seis pontos, na zona intermediária da tabela. O Atlético estacionou nos quatro pontos e caiu para a zona do rebaixamento.

O time gaúcho contou com duas mudanças neste domingo. Na beira do gramado, Enderson Moreira, técnico da equipe B, comandou o Inter de forma interina. Dentro de campo, o goleiro Pato Abbondanzieri, criticado pela torcida, deu lugar a Lauro.

O defensor argentino foi cortado da relação dos jogadores ainda no sábado, sem explicação da comissão técnica. O corte repentino estimulou os boatos de que o goleiro estaria de saída do clube.

Com a bola rolando, os dois times decepcionaram no primeiro tempo. Jogando em casa, o Inter tentou movimentar a partida, ao tomar a iniciativa do jogo, mas sem sucesso no ataque.

A bola só balançou as redes depois do intervalo, quando o Inter finalmente conseguiu furar a retranca adversária. Logo aos quatro minutos, Walter aproveitou a sobra, depois de uma cobrança de falta, e marcou o primeiro do Inter. Dois minutos depois, após escanteio, Bolívar escorou para Sorondo, que não deu chance para o goleiro Neto.

Em forte ritmo, os donos da casa chegaram ao terceiro gol aos 11 minutos. Após passe de Guiñazu, Walter ajeitou de primeira para Andrezinho, que mandou no canto, em finalização da entrada da área.

Sem dar chance de reação aos visitantes, o Inter marcou o quarto gol. Mesmo sem ângulo, Alecsandro bateu forte no canto, aos 31 minutos. O Atlético descontou aos 39, com gol de Manoel, mas não foi suficiente para evitar a derrota por goleada.

O Atlético tentará se reabilitar no Brasileirão na próxima rodada, diante do Botafogo, em Curitiba, na quarta-feira. O Inter terá pela frente o Corinthians, no Pacaembu.

Internacional 4 x 1 Atlético-PR

Internacional - Lauro; Glaydson, Bolívar, Sorondo e Juan; Sandro (Wilson Matias), Guiñazu, Andrezinho e Giuliano (Thiago Humberto); Walter (Edu) e Alecsandro. Técnico: Enderson Moreira (interino).

Atlético-PR - Neto; Manoel, Rhodolfo e Chico; Lisa (Deivid), Valência, Branquinho, Paulo Baier (Tartá) e Márcio Azevedo; Alex Mineiro e Bruno Mineiro (Marcelo). Técnico: Leandro Niehues.

Gols - Walter, aos 4, Sorondo, aos 6, Andrezinho, aos 11, Alecsandro, aos 31, e Manoel, aos 38 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Andrezinho, Guiñazu, Walter (Internacional); Bruno Mineiro, Chico (Atlético-PR).

Cartão vermelho - Valência (Atlético-PR).

Árbitro - Célio Amorim (SC).

Renda - R$ 125.770,00.

Público - 11.058 pagantes.

Local - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).