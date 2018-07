Sem Fred, Drubscky escala Lucas Gomes como titular do Fluminense em treino A notícia de que não poderá contar com Fred pegou de surpresa o técnico Ricardo Drubscky no Fluminense. Sem o capitão, suspenso pelas críticas feitas à federação do Rio, o treinador armou o time carioca com Lucas Gomes no treino desta quinta-feira. Com isso, a tendência é que o jogador seja titular no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca diante do Botafogo, domingo, no Engenhão.