Sem Fred e Deco, Fluminense é goleado por 4 a 0 pelo Audax-SP

ATIBAIA - No último jogo-treino de sua pré-temporada, o Fluminense foi goleado por 4 a 0 pelo Audax, nesta quarta-feira, em duelo disputado em Atibaia (SP), no qual o técnico Abel Braga não contou com a presença de Deco e Fred na equipe tricolor. O meio-campista e o atacante foram poupados da partida realizada no campo do hotel Bourbon, que serviu de preparação para o time que enfrentará o Nova Iguaçu, neste domingo, na estreia do Campeonato Carioca.

O curioso é que os quatro gols sofridos pelo Fluminense ocorreram no segundo tempo, quando o time passou a contar com jogadores considerados titulares no gramado. Na primeira etapa, com uma formação reserva, a equipe ficou no 0 a 0 com o clube que hoje disputa a Série A2 do Campeonato Paulista.

O meia Thiago Neves, que ainda tenta readquirir a sua melhor condição física, foi outro jogador de destaque do elenco tricolor descartado deste jogo-treino, assim como o zagueiro Gum, lesionado. E, sofrendo sem a presença de Deco e Fred como referências, o Flu ainda mostrou problemas defensivos, pois Eduardo Ratinho, Rafael Martins, Rafinha e Marcus Vinicius marcaram e garantiram a goleada para o Audax em apenas 33 minutos na etapa final.

Em meio ao expressivo resultado diante do atual campeão brasileiro, o time paulista só teve a lamentar a lesão sofrida pelo lateral-direito Paulo César, ex-lateral do próprio Fluminense, que torceu o tornozelo esquerdo. Atuando como meia e hoje camisa 10 da equipe, ele deixou o campo chorando e com suspeita de ter rompido os ligamentos do tornozelo.

No primeiro tempo do duelo desta quarta, o Fluminense entrou em campo com Ricardo Berna; Wellington Silva, Elivélton, Anderson e Eduardo; Valencia, Diguinho, Fábio e Rhayner; Rafael Sobis e Samuel. Em seguida, com a presença de sete jogadores considerados titulares atualmente, o time contou com Diego Cavalieri; Bruno, Digão, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Jean, Higor e Wagner; Wellington Nem e Michael. Este grupo de atletas voltará ao Rio na noite desta quarta-feira, visando os preparativos finais para a estreia no Campeonato Carioca.