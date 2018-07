Sem Fred, Fluminense é escalado com Marcos Junior e sem atacante fixo O Fluminense não terá um atacante fixo na partida contra a Chapecoense, neste sábado, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o técnico Eduardo Baptista confirmou a sua decisão de escalar um quarteto ofensivo formado por Vinícius, Gerson, Gustavo Scarpa e Marcos Junior, que tentará suprir a ausência do atacante Fred, lesionado. O treinador acredita que a movimentação dos jogadores pode dificultar o trabalho dos marcadores adversários.