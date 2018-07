Sem Fred, Walter deve permanecer entre os titulares do Fluminense

A vitória sobre o Criciúma, no último sábado, reacendeu a esperança do Fluminense em uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. Mas, para seguir com chances reais, o time precisa de um bom resultado nesta quarta-feira, quando encara o Santos, fora de casa - o time da Vila Belmiro está empatado em pontos (45) com os cariocas.

Para a partida, o técnico Cristóvão Borges deverá repetir praticamente o time que venceu os catarinenses. A tendência é que o atacante Walter, que voltou a ser titular e teve bom desempenho, permaneça na equipe. Ele deverá jogar ao lado de Rafael Sóbis, já que Fred levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Nesta segunda, Walter dispensou o treino regenerativo dado aos titulares de sábado e fez questão de participar do coletivo com os reservas. Assim, ele já começou a se entrosar com Rafael Sóbis, que também participou da atividade.

Ausentes do jogo contra o Criciúma devido a problemas musculares, o meia Cícero e o volante Diguinho seguem em tratamento médico e dificilmente estarão à disposição para a partida desta quarta, pela 30.ª rodada da competição nacional.