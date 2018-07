Sem futuro definido, Lyanco se reapresenta ao São Paulo após Sul-Americano Sub-20

O zagueiro Lyanco se reapresentou nesta segunda-feira ao São Paulo, após ganhar um descanso depois de sua participação no Campeonato Sul-Americano Sub-20. Ele já treinou com seus colegas, mas ainda não sabe por quanto tempo ficará no clube. Ele tem proposta do futebol europeu e deve ser negociado para atuar com uma nova camisa no meio do ano.

"Estava ansioso para voltar, porque quero ajudar os meus companheiros nos treinos e nos jogos. Estou aqui para somar e viver intensamente o dia a dia do clube para aprender cada vez mais. Acompanhei os jogos pela televisão neste período e me deu ainda mais vontade de jogar, porque voltei com disposição para isso", disse o jogador.

Lyanco tem proposta oficial da Juventus de cerca de 6 milhões de euros e as conversas estão bastante adiantadas, faltando apenas a assinatura do contrato. Só que outros clubes podem atravessar a negociação e, se tiver uma proposta maior, o São Paulo vai analisar. O Atlético de Madrid já manifestou interesse no atleta que tem cidadania sérvia, o que facilita a contratação pelos europeus.

O jogador não está inscrito no Campeonato Paulista, mas espera poder reforçar o time nas outras competições, como Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. "Já estava com saudade do clube. É foi um sentimento diferente, porque estava com vontade de voltar para casa e acabar com esta ansiedade. Não via a hora de pisar no CT de novo e trabalhar com os meus companheiros. Estou feliz de ter voltado. Reencontrei o pessoal e estou contente de estar próximos dos meus amigos novamente", confessou.