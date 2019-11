Sem Gabriel e Pedrinho, Ralf e Vital devem ser titulares no Corinthians

O volante Gabriel será desfalque no Corinthians para a partida contra o Internacional, no domingo. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras e terá que cumprir suspensão. A tendência é de que Ralf volte a ganhar uma chance na equipe.

Outro jogador titular que desfalcará o Corinthians é o meia Pedrinho. Ele ficará à disposição da seleção brasileira olímpica nesta semana para o Torneio de Tenerife. O mais provável é que Mateus Vital seja o seu substituto.

O técnico Dyego Coelho ainda aguarda para saber se poderá contar com Cássio e Fagner. O goleiro trata dores no quadril, enquanto o lateral sentiu dores na coxa direita.

Coelho terá sua primeira semana cheia para preparar o Corinthians para o jogo contra o Internacional. Ele assumiu o comando da equipe de forma interina na semana passada, após a demissão de Fábio Carille. Até agora, venceu o Fortaleza e empatou com o Palmeiras.

Os outros desfalques para o duelo com o Inter são o zagueiro Léo Santos e o atacante Everaldo, no departamento médico, além do zagueiro uruguaio Bruno Méndez, convocado para defender sua seleção.