Sem Gabriel e pensando na Libertadores, Flamengo pega Volta Redonda na semifinal

Uma semana após decidirem a Taça Guanabara, Flamengo e Volta Redonda voltam a se enfrentar, agora pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Às 21h05 deste sábado, no Raulino Oliveira, o técnico Rogério Ceni aposta, mais uma vez, em equipe alternativa por causa do duro compromisso com a LDU, pela Copa Libertadores, na terça-feira. Gabriel, Gerson, Rodrigo Caio e Filipe Luís não foram relacionados.

Com calendário duro e apenas jogos "decisivos" pela frente, os cariocas descansam alguns titulares por causa da disputa da liderança na altitude de Quito. Sem deixar o Estadual de lado, o atual campeão espera somar um bom resultado para não ter pressão na volta, no dia 8, no Maracanã.

Leia Também Botafogo encerra Taça Guanabara com goleada de 4 a 0 contra o Macaé no Engenhão

Autor de um belo gol na surra sobre o La Calera, pela Libertadores, Pedro será a aposta de gols de Ceni, que confia muito em seu "artilheiro do segundo tempo". Com a boa fase de Gabriel, Pedro virou um reserva de luxo e, mesmo assim, sempre marca quando acionado.

Com fome de mostrar que pode ser aproveitado entre os titulares, o atacante espera manter o alto nível de gols contra o Volta Redonda, fora de casa. Com a ausência de Gerson, é possível que Everton Ribeiro seja recuado, abrindo mais um lugar na frente.

Vitinho, autor de um dos gols do título da Taça Guanabara, ganharia a chance de começar que os torcedores tanto cobram. Correndo por fora, mas com menos chances, aparece Michael, outro a deixar sua mãe a faz uma semana.

Depois de faltar ao treino na quinta-feira alegando passar mal, mas flagrado na balada, o zagueiro Léo Pereira foi reintegrado ao grupo, mas cortado do jogo. Rodrigo Caio segue em recuperação e ele tinha a chance de atuar. Fica fora e receberá multa.

Willian Arão segue na defesa e Bruno Viana e Gustavo Henrique disputam a outra vaga. Renê substitui Filipe Luís na esquerda. Apesar de mexer na equipe, a ordem de Ceni é decompor desde o início para buscar a vitória, de preferência, por mais de um gol.

A ausência de Gabriel evita que o Volta Redonda entre com "sangue nos olhos" contra o atacante. O flamenguista virou assunto ao longo da semana por possível menosprezo a Alef Manga.

O atacante do Volta Redonda revelou ter ficado magoado com o flamenguista e espera usar o menosprezo como forma de incentivo para brilhar na semifinal. O time da casa fez bela campanha na primeira fase e espera repetir as atuações que o fizeram ser destaque.