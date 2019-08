Sem Gabriel, Flamengo visita Bahia para ampliar sequência positiva no Brasileirão

Sem Gabriel e com outras ausências importantes por conta de lesão, mas empolgado pela classificação recente às quartas de final da Copa Libertadores, o Flamengo busca ampliar a sequência de jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. O adversário deste domingo, às 19 horas, é o Bahia, na Arena Fonte Nova.

O time carioca não sai de campo derrotado em uma partida no Brasileirão desde o dia 18 de maio, quando levou 2 a 1 do Atlético-MG, em duelo da quinta rodada. Nos sete confrontos seguintes do torneio, conquistou cinco vitórias e empatou duas vezes.

Os bons resultados em sequência deixaram o Flamengo no terceiro lugar, com 24 pontos, atrás apenas de Palmeiras e Santos. A ideia do time rubro-negro é aproveitar o bom momento, que também inclui a ida às quartas da Libertadores depois de despachar o Emelec, do Equador, nos pênaltis, para chegar à liderança.

Em campo, o técnico Jorge Jesus não poderá contar com Gabriel, artilheiro do time na temporada, com 22 gols e goleador máximo do Brasileirão, com nove bolas na rede. O atacante está suspenso pelo acúmulo de cartões e deve ficar de fora dos próximos jogos por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele amplia a lista de desfalques, que também tem Rodrigo Caio, Diego, Vitinho e o jovem Lincoln, todos lesionados e será substituído por Reiner.

Pelo que se viu nas últimas atividades comandadas por Jesus, é possível que Rafinha e Cuellar ganhem uma folga. O veterano lateral-direito vem de três partidas seguidas e não treinou na última sexta para acompanhar o nascimento do filho. Já o volante colombiano ficaria de fora em razão do desgaste físico. Ele fez exercícios à parte na academia. Se a dupla não atuar, Rodinei e Piris da Motta devem ser os escolhidos para a escalação titular.

Há ainda a dúvida a respeito da presença de Everton Ribeiro e Arrascaeta juntos. Os dois se recuperaram recentemente de lesões sérias e jogaram no sacrifício contra o Emelec. É provável que não atuem os 90 minutos.

Na zaga, sem Rodrigo Caio, o espanhol Pablo Mari ganhará sequência e fará seu segundo jogo como titular. Ele fará parceira com o jovem Matheus Thuler, que ganhou espaço com a saída de Léo Duarte para o Milan. "Estamos melhorando, tendo tempo. Vamos minimizar esses gols que temos tomado", projetou Thuler.