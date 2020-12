Sem Galhardo, Inter tenta reencontrar vitórias na visita ao Atlético-MG

O Internacional liderou o Brasileirão em diversas rodadas graças aos gols e a boa fase de Thiago Galhardo. O artilheiro caiu de rendimento, o time despencou na tabela e agora buscará "voltar à disputa" sem seu principal nome, poupado. Há seis rodadas sem vitórias na competição, os gaúchos tentarão desencantar em visita ao Atlético-MG, às 18h15 deste domingo, no Mineirão.

Apesar de ainda estar na disputa do título nacional, mesmo com a série ruim, o Inter também acredita em reviravolta no confronto das oitavas de final da Libertadores, diante do Boca Juniors, e vai preservar seu goleador. Outro poupado, D'Alessandro também não joga em Belo Horizonte.

Desde que o técnico Eduardo Coudet deixou o Inter, o clube não mais ganhou no Brasileirão. Abel Braga chegou e só amargou tropeços. Para piorar, ainda se infectou com a covid-19. O auxiliar Leomir de Souza está "quebrando o galho" e terá a missão de dirigir a equipe, também, no Mineirão.

Além dos experientes jogadores, o Inter ainda não terá um nome de peso diante dos mineiros. Edenilson está com a covid-19. Notícia boa é o retorno do zagueiro Cuesta, que resgata a dupla com Zé Gabriel.

São quase 50 dias sem um triunfo no Brasileirão. Desde os 2 a 0 sobre o Vasco, em 18 de outubro. De lá para cá, o Inter amargou derrotas para Corinthians, Santos e Fluminense, além de empates com Flamengo, Coritiba e Atlético-GO. Quebrar o tabu se tornou obrigação para o time retornar à briga pelos primeiros lugares.

Sem Galhardo e Abel Hernández, machucado, no ataque, a esperança de gols recai sobre Yuri Alberto. O jovem atacante foi autor do gol que levou a disputa por vaga à semifinal da Copa do Brasil aos pênaltis diante do América-MG. O time caiu, mas o atacante mostrou que pode ser titular.