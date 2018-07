Bauza esboça São Paulo sem Ganso e com a volta de Michel Bastos

Bastante criticado pela torcida a cada derrota do São Paulo, Michel Bastos deve ser a novidade na equipe titular que vai enfrentar o Santos, domingo, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 12.ª rodada do Paulistão. O meia, que não atua desde outro clássico, contra o Palmeiras, há duas semanas, deve substituir o craque do time, Paulo Henrique Ganso, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Pelo esboço que o técnico Edgardo Bauza fez nesta sexta-feira, em treino tático no CT da Barra Funda, Michel Bastos entra no ataque na vaga que foi de Daniel tanto no empate contra o Ituano quanto na vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Daniel segue no time, mas atuará centralizado, no lugar de Paulo Henrique Ganso.

Mas essas não serão as únicas mudanças no time. Carlinhos, que vem jogando como atacante, vai atuar na lateral esquerda, uma vez que Mena serve à seleção chilena. Bruno, que atuou improvisado na esquerda contra o Botafogo, volta à posição de origem, na lateral direita. Quem sai é Mateus Caramelo.

A vaga que era de Carlinhos no ataque será de Centiruón, que voltará a ser titular. Além disso, Thiago Mendes, que cumpriu suspensão no meio de semana, reassume seu posto na vaga que foi ocupada por João Schmidt.

Com tantas mudanças, o São Paulo deve jogar com: Denis; Bruno, Lugano, Maicon e Carlinhos; Hudson, Thiago Mendes e Daniel; Centurión, Michel Bastos e Calleri. A lista de desfalques é enorme e, além de Paulo Henrique Ganso, tem Lyanco, Rodrigo Caio, Mena, Wesley, Rogério, Wilder, Renan Ribeiro e Breno.