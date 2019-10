Sem Ganso, Flu recebe Bahia para ampliar série invicta e se afastar da degola

Em recuperação no Campeonato Brasileiro, o Fluminense quer ampliar a série invicta no torneio e abrir uma distância maior em relação à zona de rebaixamento. Para isso, o time carioca precisa vencer o Bahia neste sábado, às 19 horas, no Maracanã, em duelo da 25ª rodada.

A equipe tricolor não perde há quatro partidas, três delas sob o comando do técnico Marcão. São dois empates e dois triunfos neste período em que o elenco retomou a autoestima com o novo treinador.

Mesmo assim, a proximidade com a zona da degola ainda preocupa, já que o Fluminense ocupa a 15ª colocação e soma 26 pontos, apenas três a mais que o Ceará, o primeiro integrante do grupo dos quatro piores.

Marcão terá baixas importantes para a partida. Além de Allan, Caio Henrique e Marcos Paulo, que já desfalcaram a equipe na última rodada com a seleção olímpica - os dois primeiros estão com a seleção olímpica e o último, com a seleção sub-19 de Portugal -, o técnico Marcão perdeu Yuri e Ganso, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

"Tenho muita confiança no grupo que temos, todos que entram têm correspondido à altura. Quem entrar vai corresponder à expectativa", disse o treinador sobre as ausências. Quatro desses cinco jogadores têm sido titulares nos últimos confrontos.

A tendência é de que Orinho siga na lateral esquerda e, sem Allan e Yuri, Airton seja titular no meio-campo. Dodi também é opção.

A tarefa mais difícil é arrumar um substituto para Ganso. É possível que, sem o seu camisa 10 e com poucas opções de meia na reserva, Marcão mude o esquema de jogo, de modo que recue Nenê para a armação e escale três atacantes.

A tendência é de que Ewandro, que entrou na última partida contra o Cruzeiro, forme o trio de ataque com Yony González e João Pedro. Wellington Nem, fora do jogo em Belo Horizonte por conta de dores no joelho esquerdo, pode voltar a ficar à disposição e também surge como opção. Brenner, Pablo Dyego, Evanilson, Lucas Barcelos e Lucão são os outros atacantes disponíveis no elenco.