Sem Ganso, Sevilla bate o Cádiz e avança às quartas de final da Copa do Rei

O Sevilla garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Rei nesta quinta-feira, ao derrotar o Cádiz por 2 a 1, em casa. Sem Paulo Henrique Ganso, que sequer ficou no banco de reservas, o time anfitrião confirmou a classificação depois de ter vencido o duelo de ida por 2 a 0, mesmo nos domínios do rival.

Pela terceira vez consecutiva, Ganso não figurou sequer entre as opções do Sevilla para a partida. O brasileiro ainda não foi aproveitado desde a contratação do técnico italiano Vincenzo Montella. O lateral Guilherme Arana, recém-contratado pelo clube, também ficou de fora e ainda não estreou.

Sem os brasileiros, o Sevilla foi para cima no início e abriu o placar aos 31 minutos. Ben Yedder aproveitou rebote do goleiro para marcar. O segundo gol saiu aos nove minutos da etapa final, com Joaquin Correa, que escorou escanteio da direita. No fim, Alvaro García marcou o gol de honra do Cádiz, aos 40.

Na outra partida já encerrada do dia pela Copa do Rei, o Espanyol avançou às quartas de final ao derrotar o Levante por 2 a 0 fora de casa. A equipe catalã havia perdido na ida, em casa, por 2 a 1, mas reverteu o cenário com os gols de Léo Baptistão e Gerard Moreno, ambos ainda no primeiro tempo.

Espanyol e Sevilla se juntaram a Atlético de Madrid, Valencia, Real Madrid, Leganés e Alavés como já classificados às quartas da Copa do Rei. O sorteio dos confrontos da próxima fase da competição acontecerá nesta sexta.