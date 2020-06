Sem garantias do governo, Brasil retira candidatura ao Mundial Feminino de 2023

A CBF anunciou nesta segunda-feira a retirada da candidatura do Brasil para sediar a próxima edição do Mundial Feminino, agendada para 2023. Em nota oficial, a entidade explicou não ter recebido as garantias do governo federal, uma das exigências da Fifa.

"Análise da Fifa sobre a documentação da candidatura brasileira considerou que não foram apresentadas as garantias do Governo Federal e documentos de terceiras partes, públicas e privadas, envolvidas na realização do evento", afirma trecho de texto publicado pela CBF em seu site oficial.

Leia Também Federação de futebol dos EUA revisará proibição de se ajoelhar durante hino

"A CBF compreende a necessidade da Fifa de obter tais garantias e sabe que elas fazem parte do protocolo padrão da entidade internacional, sendo elemento fundamental para conferir a segurança necessária para efetiva realização de eventos deste porte", acrescenta.

Além disso, a CBF afirma entender a cautela do governo federal e de outros parceiros, que evitaram formalizar compromissos de longo prazo em função dos graves efeitos econômicos da crise do coronavírus.

"O Governo Federal, por sua vez, elaborou para a Fifa uma carta de apoio institucional na qual garantiu que o país está absolutamente apto a receber o evento do ponto de vista estrutural, como já o fez em situações anteriores. No entanto, ressaltou que, por conta do cenário de austeridade econômica e fiscal, fomentado pelos impactos da pandemia da covid-19, não seria recomendável, neste momento, a assinatura das garantias solicitadas pela Fifa", diz a CBF.

"Diante do momento excepcional vivido pelo país e pelo mundo, a CBF compreende a posição de cautela do Governo brasileiro, e de outros parceiros públicos e privados, que os impediu de formalizar os compromissos no prazo ou na forma exigidos", continua.

A CBF também lembra que o Brasil tem recebido vários eventos esportivos nos últimos anos, avaliando que isso diminuiria as suas chances de ser escolhido para sediar a próxima edição do Mundial Feminino.

"Soma-se a isso a nossa percepção, construída durante o processo, de que o acúmulo de eventos esportivos de grande porte realizados em curto intervalo de tempo no Brasil - Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014, Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio-2016, Copa América 2019 e Copa do Mundo Sub-17 2019 - poderia não favorecer a candidatura na votação do próximo dia 25 de junho, apesar de serem provas incontestáveis de capacidade de entrega", diz.

No seu comunicado, a CBF anunciou que passará a apoiar a candidatura da Colômbia. O vizinho sul-americano concorre com o Japão e a postulação conjunta de Austrália e Nova Zelândia. A definição se dará em 25 de junho.

"A CBF decidiu retirar a candidatura brasileira e apoiar a Colômbia na disputa para a sede da Copa do Mundo Feminina 2023. Desta forma, a Conmebol se apresenta com uma candidatura única, aumentando as chances sul-americanas na votação, além de reforçar a unidade que marca a atual gestão da entidade", disse a entidade.