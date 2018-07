Sem garotos da Copinha, Corinthians define lista com 26 inscritos para o Campeonato Paulista

O Corinthians enviou nesta quinta-feira a lista com 26 jogadores inscritos para a disputa do Campeonato Paulista com algumas surpresas. A principal delas é que nenhum dos meninos que se destacaram na Copa São Paulo de Futebol Júnior foram inscritos e dificilmente serão, pois as duas últimas vagas devem ser ocupadas por um goleiro e pelo meia Jadson, que deve ser oficializado até o começo da semana que vem.

O volante Mantuan e os atacantes Pedrinho e Carlinhos foram promovidos após se destacarem na última edição da Copinha, competição que o Corinthians conquistou pela 10ª vez no último dia 25. Apesar do prestígio com a torcida, o trio não foi inscrito no Estadual e a tendência é que fiquem apenas participando dos treinamentos do time profissional.

Walter não aparece na lista por estar se recuperando de uma lesão no tórax. Além disso, especula-se no clube que ele possa ser negociado. Caso não tenha condições de jogo, a tendência é que Matheus Vidotto seja incluído na lista, que conta com Cássio e Caíque França como opções no setor.

Jadson também não aparece na lista por ainda não ter assinado contrato, mas é nome certo, tendo em vista que é a principal contratação da temporada. No total, dez atletas do elenco principal não foram inscritos. O principal deles é o volante Cristian, que deve ser negociado. A lista dos ausentes conta com Walter e Matheus Vidotto como goleiros; Cristian, Mantuan e Warian como volantes; Danilo, Rodrigo Figueiredo e Jadson como meias; e Mendoza, Carlinhos, Bruno Paulo e Luidy são opções no ataque. O Corinthians estreia no Campeonato Paulista neste sábado, contra o São Bento, em Sorocaba.

A lista dos 26 inscritos pelo Corinthians é:

Goleiros

Cássio

Caíque França

Zagueiros

Pedro Henrique

Vilson

Balbuena

Pablo

Léo Santos

Laterais

Fagner

Guilherme Arana

Moisés

Léo Príncipe

Volantes

Marciel

Maycon

Gabriel

Paulo Roberto

Fellipe Bastos

Camacho

Meias

Rodriguinho

Marlone

Guilherme

Giovanni Augusto

Marquinhos Gabriel

Atacantes

Romero

Léo Jabá

Jô

Kazim