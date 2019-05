Sem Gatito e Romero, Paraguai fecha lista de 23 convocados para a Copa América

O goleiro Gatito, do Botafogo, e o atacante Romero, do Corinthians, foram as ausências marcantes na lista dos 23 jogadores convocados da seleção paraguaia anunciada pelo técnico argentino Eduardo Berizzo, nesta quarta-feira, para a disputa da Copa América, de 14 de junho a 7 de julho, no Brasil. Os dois jogadores estavam na pré-lista de 40 nomes divulgada anteriormente, mas foram descartados da competição continental.

Ganhador de dois títulos paulistas (2016 e 2017) e de duas taças do Brasileirão (2015 e 2017), Romero acumula 38 gols com a camisa corintiana, sendo que é o maior artilheiro da nova arena alvinegra, com 27 bolas na redes. Com 222 jogos pelo clube, o paraguaio de 26 anos não atuou ainda nesta temporada pelo time do Parque São Jorge por não ter acertado a renovação de seu contrato, que termina dia 14 de julho. O destino do atleta deverá ser o futebol europeu.

Na lista anunciada nesta quarta-feira não figura também o atacante Antonio "Tony" Sanabria, de 23 anos, do Gênova, candidato a liderar a nova geração da seleção paraguaia, mas que esteve ausente dos amistosos disputados em março pelo time nacional. Também ficou fora desta convocação o meio-campista Piris da Mota, do Flamengo, outro que figurava na listagem inicial de 40 nomes.

Derlis González, do Santos, Miguel Almirón e Cecilio Domínguez, que tiveram atuação de destaque nos últimos jogos pelo Paraguai, foram convocados. Destaque para o setor defensivo da seleção, que terá como dupla de zaga titular Fabián Balbuena e Gustavo Gómez. Os novatos são o zagueiro Juan Escobar e o lateral-esquerdo Santiago Arzamendia, que se destacou com belas atuações pelo Cerro Porteño nesta temporada.

Antes da Copa América, a seleção paraguaia vai fazer dois amistosos: dia 5 de junho, diante de Honduras; e dia 9, frente à Guatemala. Na competição continental, os paraguaios terão pela frente na primeira fase Catar, Argentina e Colômbia. A estreia será contra os catarianos, no dia 16 de junho, no Maracanã.

Confira a lista final de convocados da seleção paraguaia:

Goleiros - Antony Silva (Huracán-ARG), Alfredo Aguilar (Olimpia) e Juan Espínola (Nacional-URU);

Defensores - Juan Escobar (Cerro Porteño), Iván Piris (Libertad), Fabián Balbuena (West Ham), Bruno Valdez (América-MEX), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Boca Juniors), Saúl Salcedo (Huracán-ARG), Santiago Arzamendia (Cerro Porteño) e Iván Torres (Olimpia);

Meio-campistas - Rodrigo Rojas (Olimpia), Richard Ortiz (Olimpia), Celso Ortiz (Monterrey-MEX), Matías Rojas (Defensa y Justicia-ARG), Miguel Almirón (Newcastle) e Óscar Romero (Shanghai Shenhua-CHN);

Atacantes - Derlis González (Santos), Federico Santander (Bologna), Óscar Cardozo (Libertad), Cecilio Domínguez (Independiente) e Juan Iturbe (Pumas-MEX).