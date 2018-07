Sem Gerson, Osvaldo pode ser titular do Fluminense contra a Chapecoense Após fazer a sua estreia ao entrar no decorrer do clássico contra o Vasco, no último domingo, o atacante Osvaldo pode começar a sua primeira partida como titular do Fluminense diante da Chapecoense, no sábado, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pelo Campeonato Brasileiro. O jogador deve herdar a vaga deixada pelo meia Gerson, que foi suspenso depois de receber o terceiro cartão amarelo durante a última partida.