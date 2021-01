Sem Gilberto, Bahia terá reforços para enfrentar o Atlético-GO e encerrar jejum

Vivendo uma sequência de sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Bahia tentará colocar um ponto final nesta fase negativa no duelo contra o Atlético Goianiense, neste domingo, às 18h15, no estádio Antônio Accioly, pela 29.ª rodada. O técnico Dado Cavalcanti terá um desfalque importante para o duelo. Principal destaque da temporada, o atacante Gilberto está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Além de Gilberto, o treinador não poderá contar com o meia Rodriguinho e o volante Patrick de Lucca, ambos diagnosticados com covid-19. No entanto, Dado também terá retornos importantes como o de Juninho Capixaba, que ficou de fora do duelo contra o Grêmio por pertencer ao time gaúcho, além de dos volantes Gregore e Juninho, suspensos.

A dúvida ficou por conta do setor ofensivo. O substituto de Gilberto deverá sair em uma disputa entre Clayson, Gabriel Novaes e até mesmo Thiago. Não está descartada também a possibilidade de reforçar o meio de campo com Fessin.

"As derrotas pesam, magoam e machucam. Não tem ninguém satisfeito aqui, sinto pelo nosso torcedor que sei que está magoado. No entanto, também não posso ficar cego em ver como perdemos esse jogo e a partida que fizemos. Tenho convicção que estamos muito próximos de virar a chave. Espero que seja já contra o Atlético", falou o treinador, em tom de esperança.

Na rodada anterior, o Bahia perdeu para o Grêmio, por 2 a 1, em Porto Alegre. A sequência de derrotas do time no Brasileirão fez com que o Bahia entrasse na zona de rebaixamento. O time tem 28 pontos, na 17.ª posição. O Vasco, primeiro fora da degola, está com 29.