Sem Giovanni Augusto, Zé Ricardo terá retorno de Henrique no Vasco

Com desfalques no Vasco, o técnico Zé Ricardo terá ao menos uma boa notícia para o duelo contra o Cruzeiro nesta quarta-feira, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Para a importante partida, o time carioca terá o retorno do lateral-esquerdo Henrique, um dos líderes em assistência da equipe na temporada.

Henrique havia desfalcado a equipe nas últimas semanas, incluindo a reta final do Campeonato Carioca, em razão de um estiramento de grau 2 na coxa esquerda. Fabrício foi o seu substituto, mas não vem agradando à torcida. Com a recuperação de Henrique, Zé Ricardo terá mais uma opção para o setor.

"Venho de uma lesão que eu mesmo achava que não era tão séria, mas é sempre preciso tratar problema muscular com muito cuidado, ainda mais da forma que foi. Fiz um trabalho especial e tive uma recuperação boa. Fui bem auxiliado pelos profissionais do Vasco. Graças a Deus, estou inteiro para participar dessa partida tão importante para nós", disse Henrique.

Ainda sem saber se será titular nesta quarta, no Mineirão, o lateral aposta num duelo difícil contra o rival, que vem de derrota para o Atlético-MG por 3 a 1 no jogo de ida da decisão do Campeonato Mineiro.

"Não acredito que a derrota deles no domingo vai influenciar nesse jogo. É uma outra competição, um outro tipo de jogo, um outro tipo de concentração. Cada partida tem uma história diferente. Tivemos uma exibição boa no primeiro jogo da final, mas precisamos manter o foco. É preciso entrar concentrado. O Cruzeiro vem com a base do ano passado e possui uma equipe muito forte", ponderou Henrique.

Se o lateral volta ao time, Rildo, Thiago Galhardo e Giovanni Augusto estão fora. Este último foi vetado nesta terça, por conta de uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda. De acordo com o Vasco, ele ficará afastado dos gramados por ao menos três semanas. Ele deve ser substituído por Paulinho, recuperado de problema muscular, nesta quarta.