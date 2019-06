Sem goleadores, São Paulo pode superar maior jejum de vitórias

O São Paulo tenta não superar seu maior jejum de vitórias em 2019. A equipe não ganha há cinco jogos e visita o Avaí na noite deste sábado, em duelo que será realizado às 21h, na Ressaca, pela oitava rodada do Brasileirão.

A outra vez que o São Paulo ficou cinco jogos sem vencer nesta temporada aconteceu em fevereiro. A sequência negativa teve início na derrota por 2 a 0 para o Talleres (ARG), pela Libertadores, no dia 6. Em seguida, a equipe tricolor perdeu por 1 a 0 para a Ponte Preta, empatou sem gols com o Talleres, foi derrota por 2 a 1 para o Corinthians e empatou por 0 a 0 com o Red Bull Brasil. Só foi desencantar ao vencer o Bragantino por 2 a 0.

A sequência atual também tem três derrotas e dois empates. A equipe perdeu para o Bahia duas vezes e uma para o Corinthians, além das igualdades com Bahia e Cruzeiro.

Em busca de acabar com o jejum de vitórias, o São Paulo não terá seus principais artilheiros na temporada: Pablo, que tem cinco gols, e Hernanes, com quatro. O atacante se recupera de cirurgia para a retirada de um cisto na região da lombar e só volta após a Copa América, enquanto o meia retornou na sexta-feira da Itália, onde acompanhou um problema de saúdo do filho Ezequiel.

Dos 24 gols marcados pelo São Paulo em partidas oficiais em 2019, Cuca não terá à disposição os jogadores responsáveis por 12. Além de Pablo e Hernanes, a lista conta com: Antony, que marcou dois gols e está com a seleção olímpica; Liziero, autor de um gol e está lesionado; Arboleda, com um gol e está com a seleção equatoriana; e Diego Souza, que marcou uma vez antes de ir para o Botafogo.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ X SÃO PAULO

AVAÍ: Vladimir, Lourenço, Betão, Ricardo e Igor Fernandes; Pedro Castro, Matheus Barbosa e Gegê; João Paulo, Caio Paulista e Brenner. Técnico: Geninho.

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Igor Gomes (Hernanes); Vitor Bueno (Everton), Toró e Alexandre Pato. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO: Caio Max Augusto Vieira (RN).

LOCAL: Ressacada, em Florianópolis (SC).

HORÁRIO: 21h.

NA TV: Premiere.