Sem goleiro titular, Bahia reedita final da Copa do Nordeste com o Ceará

Invicto com o Bahia no Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Machado irá para o duelo contra o Ceará neste domingo, às 20 horas, no Castelão, sem o goleiro Douglas Friedrich, vetado por causa de dores na coxa. Ele, inclusive, foi substituído durante o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi, na quinta-feira.

O time não contará também com o volante Flávio, que segue negociando sua transferência ao futebol da Turquia. Com isso, Elton e Gregore seguirão brigando por uma vaga no meio de campo, que conta também com Ronaldo e Rodriguinho como titulares.

Com exceção do gol sofrido nos minutos finais da partida em São Paulo, Roger Machado enxergou uma boa exibição do time e, por isso, fará apenas pequenas mudanças, como nas laterais, com as prováveis voltas de Nino Paraíba e Juninho Capixaba. Eles foram poupados e vão ocupar, respectivamente, as vagas de João Pedro e Zeca.

O treinador está pressionado no cargo mesmo com o bom início de Campeonato Brasileiro (soma sete pontos), muito pelas quedas na Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

"Jogamos bem (contra o São Paulo), uma partida consistente. Tomamos o gol no final da partida, não tira os méritos do nosso ponto conquistado fora de casa. A equipe está evoluindo. Vou sempre buscar colocar jogadores mais frescos para atuar. Acredito em um grande jogo contra o Ceará", afirmou o treinador.

O Bahia está engasgado com o Ceará desde a perda do título da Copa do Nordeste. Na decisão do torneio, o time de Roger Machado foi batido nos dois jogos (3 a 1 e 1 a 0), ambos no Pituaçu, em Salvador.