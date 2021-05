Sem gols há quatro jogos, Santos precisa bater Bragantino, dono da melhor defesa

Quatro derrotas seguidas, nenhum gol marcado e ainda sem um técnico efetivo após a saída de Ariel Holan. Fora da zona de classificação do Campeonato Paulista Sicredi e em situação delicada na Libertadores após duas derrotas. Em crise, o Santos precisa derrubar o forte Red Bull Bragantino, dono da melhor defesa do Estadual, às 20 horas, no Nabi Abi Chedid, se ainda quiser sonhar com vaga nas quartas de final.

São apenas cinco gols sofridos pelo Bragantino, necessitando de uma vitória para se garantir nas quartas de final. Um fato a mais para dificultar a missão santista. Para piorar, ainda há o retrospecto recente de três empates seguidos entre ambos, justamente após o rival virar um clube empresa, resultado que seria bastante ruim ao time da Baixada.

O Santos soma somente nove pontos na chave. Mas um triunfo já o recoloca na zona de classificação. São somente dois pontos de distância do Guarani, com 11, já que o líder Mirassol está disparado na frente, com oito a mais.

Depois de sair falando em foco total contra o The Strongest, após a derrota para o Boca Juniors, o técnico interino Marcelo Fernandes caiu na real que o estadual também é importante e relacionou os titulares para tentar findar com a crise no interior.

Portanto, deixará o confronto com os bolivianos de lado por ao menos 90 minutos para tentar resgatar a confiança após a série dura de insucessos. Os titulares tentarão "salvar" o time no Paulistão e depois tentarão, na terça-feira, somar a primeira vitória na Libertadores.

Marcelo Fernandes repetirá a escalação com um trio ofensivo para o Santos voltar a balançar as redes. A dúvida está na escalação de Lucas Braga. Ele pode dar lugar ao jovem Ângelo no comando do ataque. Kaio Jorge, uma boa possibilidade de gols, não foi relacionado.

A série de duelos decisivos do Santos, após Red Bull e The Strongest, seguirá com outros dois jogos duros: clássico com o Palmeiras e o reencontro com o Boca Juniors. Desencantar neste sábado virou obsessão para aliviar o clima de cobrança que paira no clube.

O Red Bull Bragantino precisa de apenas um ponto diante do Santos para confirmar a classificação antecipada às quartas de final. Invicto há cinco jogos no Estadual, a equipe está na liderança do Grupo C, com 21 pontos. Um empate diante do Santos garante a classificação, pois não poderia mais ser alcançado por Palmeiras e Ituano, terceiro e quarto colocados, respectivamente.

Assim como fez no empate sem gols com a Ferroviária, o técnico Maurício Barbieri deve mandar a campo um time reserva. Isso porque, na quarta-feira, o Bragantino tem um jogo importante contra o Talleres-ARG, em Bragança Paulista, pela terceira rodada da Copa sul-americana.

Um desfalque certo para o jogo contra o Santos é o atacante venezuelano Hurtado, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante da Ferroviária. O zagueiro Haydar, o volante Raul e o atacante Bruno Tubarão continuam lesionados.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X RED BULL BRAGANTINO

SANTOS - João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinicius Balieiro e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga (Ângelo). Técnico: Marcelo Fernandes.

RED BULL BRAGANTINO - Júlio César; Weverton, Realpe, Ligger e Natan; Jadsom Silva, Vitinho e Cuello; Pedrinho, Luis Phelipe e Chrigor. Técnico: Maurício Barbieri.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores.

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.