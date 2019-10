Sem gols, quarteto volta ao Santos após participação em oito jogos na Data Fifa

A Data Fifa de outubro chegou ao fim com a participação de quatro jogadores do elenco principal do Santos em amistosos de suas seleções. Felipe Jonatan, Soteldo, Derlis González e Cueva defenderam suas respectivas equipes nacionais e agora voltam a ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli para a sequência do Campeonato Brasileiro.

LEIA TAMBÉM > Onde assistir Santos x Ceará

Quem mais permaneceu em campo nesses amistosos foi Derlis. Na Europa, ele foi titular e recebeu um cartão amarelo na derrota por 1 a 0 da seleção paraguaia para a Sérvia na última quinta-feira, sendo substituído aos 39 minutos do segundo tempo. E entrou em campo aos 24 minutos da etapa final do empate por 1 a 1 da sua seleção contra a Eslováquia, no domingo.

Hoje fora dos planos de Sampaoli, Cueva manteve a moral com Ricardo Gareca, tanto que foi utilizado nos dois amistosos da seleção peruana contra o Uruguai. Ele entrou em campo aos 13 minutos do segundo tempo da derrota por 1 a 0 em Montevidéu, na última sexta-feira. E foi titular na igualdade por 1 a 1 em Lima, nesta terça-feira, permanecendo em campo até os 25 minutos da etapa final.

Soteldo também participou de dois jogos da sua seleção, a venezuelana, mas em ambos como substituto. Na goleada por 4 a 1 sobre a Bolívia, na última quinta, foi acionado na etapa final. E no triunfo por 2 a 0 sobre Trinidad e Tobago, na segunda, entrou em campo no intervalo.

Quem leva a melhor no duelo alvinegro que será disputado na Vila Belmiro? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) October 16, 2019

Já Felipe Jonatan atuou somente em um dos dois amistosos da seleção pré-olímpica. Na segunda-feira, entrou em campo durante etapa final da derrota por 3 a 2 para o Japão, repetindo o que havia ocorrido na goleada por 4 a 1 sobre a Venezuela, na quinta. Em ambas as partidas, o titular da lateral esquerda foi Caio Henrique, do Fluminense.

Do quarteto, Soteldo é o principal candidato a ser titular no Santos nesta quinta-feira, no duelo com o Ceará, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, ainda mais que Marinho está suspenso. Derlis pode receber uma chance na vaga que nos últimos duelos foi de Taílson. Felipe Jonatan deverá ser opção no banco de reservas. E Cueva está fora dos planos de Sampaoli.