Sem gols, Rafael Marques ganha apoio no Botafogo Desde a polêmica saída do uruguaio Loco Abreu, o ataque do Botafogo é um problema. Houve um período de tranquilidade com o improviso de Elkeson (agora no futebol chinês) na posição e depois a chegada de Bruno Mendes, mas, este ano, o jovem atacante não está em boa fase. Com isso, deve ganhar nova chance no time um dos principais alvos das críticas da torcida em 2012: Rafael Marques.