Sem Goulart, Palmeiras deve apostar em Moisés ou Lucas Lima no Peru

O Palmeiras vai enfrentar o Melgar, pela Copa Libertadores, no Peru, com uma modificação no meio-campo. Como Ricardo Goulart ficou em São Paulo e não viajou para Arequipa, o técnico Luiz Felipe Scolari vai montar o setor com outro jogador. Os principais candidatos são Moisés e Lucas Lima, embora Zé Rafael também possa ganhar chance para ser titular.

Goulart ficou em São Paulo para cumprir uma programação física especial, voltada principalmente para ajudá-lo a recuperar a forma ideal depois de ter passado por uma cirurgia no joelho direito. A mesma situação o fez ficar fora da última partida do Palmeiras fora de casa pela Libertadores, contra o San Lorenzo, na Argentina, no começo deste mês.

Naquela ocasião, o time contou com Moisés como titular em Buenos Aires. Felipão também pode apostar em Lucas Lima para a posição. Na última partida da equipe, contra o Junior Barranquilla, há duas semanas, a escolha para armador foi por Zé Rafael. Um dos motivos disso foi para dar confiança ao jogador, que três dias antes perdeu o pênalti decisivo na disputa com o São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista.

O Palmeiras precisa somente de um empate no Peru para confirmar a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. A equipe enfrentou o Melgar em São Paulo e ganhou por 3 a 0, pela segunda rodada. A preparação para a partida será encerrada com um treino na tarde desta quarta-feira em Arequipa, no campo de treino da Federação Peruana de Futebol.