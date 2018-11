Sem grandes pretensões, Egídio promete Cruzeiro focado diante do Corinthians

O fato de o Cruzeiro não ter grandes pretensões nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro não faz o lateral-esquerdo Egídio diminuir o interesse pela conquista dos três pontos diante do Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h45, pela 34ª rodada.

"Estamos acostumados aqui a conviver com vitórias. Perder é chato. Vamos entrar bem focados para conseguir a vitória", afirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira o cruzeirense, que lamentou a ausência do zagueiro Dedé e do meia Arrascaeta. "Lógico que eles fazem falta, mas temos um grupo homogêneo."

O jogador fez questão de relembrar o último confronto entre as equipes, que valeu o hexacampeonato da Copa do Brasil para o time mineiro. "Última lembrança contra eles foi das melhores. Agora, muda chave. Nosso ano ficou bem definido. Eles ainda não, porque está perigoso acontecer o pior para eles."

O lateral demonstrou satisfação ao saber que o atacante Fred vai estar em campo. "É sempre bom para os laterais terem um referência no ataque, ainda mais quando esta referência é o Fred. Ele já fez um gol no seu retorno e com certeza vai adquirir ritmo com os jogos."

Diante do Corinthians, o Cruzeiro terá a orientação do auxiliar técnico Sidnei Lobo, pois Mano Menezes está afastado para fazer um tratamento de pele.

Com vaga garantida na próxima Libertadores, o Cruzeiro é o nono colocado no Brasileiro, com 46 pontos. Depois de enfrentar o Corinthians, o time celeste terá como adversários: São Paulo (Morumbi), Vitória e Flamengo (ambos no Mineirão) e Bahia (Arena Fonte Nova).