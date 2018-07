Sem greve, Maracanã tem 12% de assentos instalados Na semana marcada pelo risco de greve, o Maracanã chegou à marca de 10 mil assentos instalados, dos quase 79 mil previstos. O estádio, já muito atrasado - era para ficar pronto no fim de fevereiro, mas agora só em maio -, vai receber as finais da Copa das Confederações, este ano, e da Copa do Mundo, em 2014.