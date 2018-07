Sem 'grupo da morte', Copa dos Campeões tem seus confrontos definidos

MÔNACO - A Uefa sorteou nesta quinta-feira, em Mônaco, a formação dos oito grupos da Copa dos Campeões 2013/14. Sem um 'grupo da morte' definido, o grande destaque ficou para o Grupo H, onde ficaram Barcelona, Milan, Ajax e Celtic, única chave em que todos os clubes possuem títulos do torneio continental. Ao todo, são 15 títulos, sendo sete do Milan, quatro do Ajax, três do Barcelona e um do Celtic. Diferentemente da edição do ano passado, quando era claro a definição de um grupo mais forte do que os outros, esta Copa dos Campeões será marcada pelo equilíbrio na primeira fase.

O Grupo A, por exemplo, traz Manchester United como grande força e tem Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen e Real Sociedad como candidatos a uma possível segunda vaga nas oitavas de final.

Já o Grupo B reservou como grande atrativo o clássico entre Real Madrid e Juventus, que serão os grandes favoritos a avançar em uma chave que também terá o Galatasaray, da Turquia, e o Copenhague, da Dinamarca.

O Bayern de Munique, por sua vez, começará a defender a condição de atual campeão em um Grupo D que promete não ser fácil, pois contará com o Manchester City e ainda obrigará a equipe a viajar até a Rússia para pegar o perigoso CSKA Moscou. O Viktoria Pilsen, da República Checa, é o azarão desta chave.

Novo rico do futebol europeu, o Paris Saint-Germain não pode reclamar do sorteio desta quinta, pois não precisará encarar nenhum grande favorito ao título neste estágio. Pegará o Benfica, de Portugal, o Olympiakos, da Grécia, e o Anderlecht, da Bélgica, no Grupo C.

Da mesma forma, o Chelsea tentará se redimir do fracasso do ano passado, quando foi eliminado na fase de grupos, em uma chave considera tranquila. A equipe inglesa pegará o Schalke 04, da Alemanha, o Basel, da Suíça, e o Steaua Bucareste, da Romênia, no Grupo E.

O Borussia Dortmund, atual vice-campeão, terá de encarar um início de competição que promete ser mais complicado do que o de PSG e Chelsea. A equipe irá encarar Napoli e o Arsenal, perigosos e sempre fortes jogando em casa, e também medirá forças com o Olympique de Marselha no Grupo F.

A fase de grupos da Copa dos Campeões terá sua primeira rodada nos próximos dia 17 e 18 de setembro, sendo que o playoff que definiu os últimos classificados para este estágio da competição foi encerrado na última quarta-feira, quando o Milan foi um dos times a assegurar vaga. A decisão da competição ocorrerá em Lisboa, no dia 24 de maio de 2014.

Confira a relação dos grupos:

Grupo A:

Manchester United (Inglaterra)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Bayer Leverkusen (Alemanha)

Real Sociedad (Espanha)

Grupo B:

Real Madrid (Espanha)

Juventus (Itália)

Galatasaray (Turquia)

Copenhague (Dinamarca)

Grupo C:

Benfica (Portugal)

Paris Saint-Germain (França)

Olympiacos (Grécia)

Anderlecht (Bélgica)

Grupo D:

Bayern de Munique (Alemanha)

CSKA de Moscou (Rússia)

Manchester City (Inglaterra)

Viktoria Pilsen (República Checa)

Grupo E:

Chelsea (Inglaterra)

Schalke 04 (Alemanha)

Basel (Suíça)

Steua Bucareste (Romênia)

Grupo F:

Arsenal (Inglaterra)

Olimpique de Marselha (França)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Napoli (Itália)

Grupo G:

Porto (Portugal)

Atlético de Madrid (Espanha)

Zenit (Rússia)

Austria Viena (Aústria)

Grupo H:

Barcelona (Espanha)

Milan (Itália)

Ajax (Holanda)

Celtic (Escócia)