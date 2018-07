Sem Guerrero, Flamengo tenta justificar melhor campanha em semi

Dono da melhor campanha na primeira fase, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, às 21h30, por uma vaga na final da Copa Sul-Minas-Rio. Sem o Maracanã, já em preparação para a Olimpíada, a semifinal será disputada em jogo único no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG). Em caso de empate no tempo normal, o vencedor sairá nos pênaltis.

Por causa das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2018, o técnico Muricy Ramalho terá dois desfalques em razão de convocações para seleções: Guerrero (Peru) e Cuellar (Paraguai). O peruano é o artilheiro da competição, com três gols marcados, e deve ser substituído por Felipe Vizeu, prata da casa.

No meio de campo, o treinador não quis confirmar o substituto, mas deve optar por Márcio Araújo. No último fim de semana, no empate sem gols com Fluminense no Pacaembu, ele chegou a cogitar que poderia poupar alguns jogadores por cansaço, mas convocou força máxima para a decisão. Recuperado de lesão, Everton está no grupo, mas deve ficar apenas no banco de reservas.

O adversário rubro-negro nesta noite de quarta vive mau momento, mesmo após a mudança de técnico, com a saída de Cristóvão Borges e a chegada de Paulo Autuori. No terceiro jogo do treinador, o time foi derrotado no clássico com o Coritiba, por 2 a 0, no fim de semana. Ex-jogador do Flamengo, o lateral-direito Léo cumpre suspensão pelo cartão vermelho no último jogo e desfalca o time.

A única boa notícia para Autuori é a recuperação de jogadores que estavam lesionados, como o volante Hernani, o meia Sidcley e o atacante Ewandro. Também jogador de frente, Nikão treinou normalmente na véspera do jogo, mas será analisado novamente antes da partida. Caso seja aprovado, será titular.