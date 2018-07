Sem Guerrero, Corinthians deve ter Malcom ou Luciano

O Corinthians tem três desfalques para o jogo da próxima quarta-feira, em Cuiabá, contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Cássio, o lateral-direito Fagner e o atacante Guerrero receberam o terceiro cartão amarelo neste domingo, nos 2 a 1 sobre o Inter, no Beira-Rio e vão cumprir suspensão automática na próxima rodada.

Das baixas, a que mais preocupa é o peruano. Artilheiro do time no Brasileiro com nove gols, Guerrero tem se destacado nas partidas e mais uma vez foi decisivo no domingo, ao abrir o placar em Porto Alegre logo aos três minutos de jogo. Para a vaga dele, o técnico Mano Menezes deixou no ar duas possibilidades. "É claro que o Guerrero faz falta. Mas já jogamos sem ele e conseguimos vitórias importantes. Posso usar Malcom ou posso usar o Luciano", explicou.

Os possíveis substitutos, porém, têm como principal característica a movimentação e não a proteção de bola e o trabalho de pivô, como tem atuado o peruano nos últimos jogos. "O mais importante é que o time deu a resposta que precisávamos e agora temos tranquilidade para pensar adiante. Vamos focar no jogo contra o Vitória", afirmou o técnico.

Para o lugar de Cássio, Walter deve ser escalado e Ferrugem é o favorito como substituto de Fagner. Os três desfalques devem voltar para o jogo de sábado, quando o Corinthians faz o clássico com o Palmeiras, no Pacaembu.