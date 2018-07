Sem Guerrero, Corinthians terá Romarinho no domingo

O técnico Mano Menezes confirmou, no treinamento desta quarta-feira, que Romarinho será o substituto de Paolo Guerrero no ataque do Corinthians para o jogo contra o Coritiba, domingo, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro.

Guerrero está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o peruano sofreu um edema na coxa esquerda. A contusão só foi confirmada nesta quarta-feira, após resultado de um exame de imagem.

O peruano já iniciou tratamento, mas é dúvida também para o jogo da volta pela terceira fase da Copa do Brasil, contra o Bahia, na próxima quarta-feira, na Arena Fonte Nova. Mas isso não deve ser um problema: o Corinthians venceu o jogo de ida por 3 a 0, no Itaquerão, e tem confortável vantagem.

Além da entrada de Romarinho para enfrentar o Coritiba, outra novidade na equipe é o retorno de Jadson, que não jogou na vitória por 2 a 0 no clássico contra o Palmeiras, domingo, porque estava suspenso. Assim, Renato Augusto volta para a reserva.

Na parte final do treino desta quarta, Mano testou Renato Augusto e Luciano no time titular e sacou Romarinho e Romero. O Corinthians é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, cinco atrás do Cruzeiro, primeiro colocado.