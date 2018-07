Sem Guerrero, Tite pode perder Sheik para clássico com São Paulo

Além da eliminação no Campeonato Paulista, após derrota nos pênaltis para o Palmeiras, no Itaquerão, no último domingo, o Corinthians tem um novo problema. De acordo com o departamento médico do Corinthians, o atacante Emerson Sheik sente dores no joelho direito e pode desfalcar a equipe no clássico contra o São Paulo, quarta-feira, pela Copa Libertadores.

"A gente vai avaliar o Sheik hoje (segunda-feira) e amanhã (terça-feira). Temos um tempo longo. Temos esperança, sim. Mas nesse momento, eu diria que é difícil", afirmou Cleber Xavier, auxiliar do técnico Tite e que concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, após a reapresentação dos jogadores no CT Joaquim Grava.

Emerson nem sequer participou dos treinamentos e, segundo a assessoria de imprensa do clube, permaneceu fazendo tratamento. Ele cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e ficou fora da semifinal do estadual, contra o Palmeiras. No planejamento elaborado pela comissão técnica, ele retornaria ao time no clássico de quarta-feira, mas sua volta depende agora da recuperação. Caso Sheik seja vetado, Mendoza é o substituto imediato.

O Corinthians está garantido como primeiro colocado do Grupo 2 da Libertadores, com 13 pontos. O São Paulo tem nove e o San Lorenzo, sete - ambos disputam a segunda vaga da chave. O Corinthians espera agora pelo posicionamento geral para conhecer seu adversário nas oitavas de final.