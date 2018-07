Sem Guerrón, Atlético-PR volta aos treinos Depois de caírem por 3 a 1 diante do Grêmio no último domingo, no Olímpico, os jogadores do Atlético-PR que enfrentaram o time gaúcho voltaram aos treinos na manhã desta terça-feira, no CT do Caju, em Curitiba. A única ausência na atividade foi a do atacante Guerrón. Titular no confronto diante dos gremistas, o jogador equatoriano ficou apenas fazendo fisioterapia, mas o clube paranaense não informou se ele sofreu algum tipo de lesão.