Sem Guiñazu, Inter treina com Tinga no meio-campo Celso Roth confirmou nesta quinta-feira que terá força máxima contra o Vitória, domingo, no último jogo do Internacional no Beira-Rio antes do embarque para Abu Dabi. O técnico só não escalou todos os 11 titulares porque não pôde contar com Guiñazu, que representou o clube no sorteio da próxima Libertadores, em Assunção, nesta quinta.