Sem Gustavo Scarpa, Eduardo Baptista testa Vinícius no Fluminense O técnico Eduardo Baptista sinalizou neste domingo a equipe do Fluminense que pode entrar em campo contra o São Paulo, quarta-feira, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade deve ser a entrada do meia Vinícius no lugar de Gustavo Scarpa, que ficou na academia em recuperação de uma lesão na coxa direita.