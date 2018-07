Sem Henrique, Léo e Robinho, Mano não indica time para pegar o Atlético-PR

O técnico Mano Menezes só vai divulgar a escalação do Cruzeiro para pegar o Atlético-PR minutos antes do início da partida, neste sábado, às 16h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. O treinador até abriu o último treino da equipe, nesta sexta-feira, na Toca da Raposa, mas não escalou a equipe inicial.

Ele comandou um treino técnico em campo reduzido, sem esboçar a equipe. Robinho e Léo são ausências obrigatórias, uma vez que os dois têm que cumprir suspensão - o meia recebeu o terceiro amarelo, enquanto o zagueiro foi expulso diante do Vitória, no fim de semana passado.

Quem também nem viaja a Curitiba é o volante Henrique, de fora pelo terceiro jogo seguido devido a dores musculares. O jogador mais uma vez nem foi relacionado. Já o atacante Rafael Sóbis não treinou com os companheiros nesta sexta, mas foi chamado para a viagem.

Devido ao desgaste causado pela semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira passada, quando o Cruzeiro perdeu do Grêmio por 2 a 0 em pleno Mineirão, Mano pode voltar a poupar titulares, como já fez diante do Vitória.

CONFIRA OS RELACIONADOS:

Goleiros - Elisson, Lucas França e Rafael;

Laterais - Ezequiel, Lucas, Edimar e Bryan;

Zagueiros - Bruno Rodrigo, Fabrício Bruno e Manoel;

Volantes - Ariel Cabral, Bruno Ramires, Denilson, Federico Gino e Lucas Romero;

Meias - Alex, Alisson, De Arrascaeta e Bruno Nazário;

Atacantes - Rafael Sóbis, Ramón Ábila e Willian;