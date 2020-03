Sem Honda, Botafogo encara o Paraná na Copa do Brasil para se reerguer

Ainda não será nesta terça-feira que o Botafogo poderá contar com o japonês Keisuke Honda. Sem o reforço e sem desanimar depois de levar 3 a 0 do Flamengo no fim de semana, o time alvinegro enfrenta o Paraná às 19h15, no estádio Engenhão, na abertura da terceira fase da Copa do Brasil. Veja onde assistir Botafogo x Paraná.

O jogo de volta está marcado para a quarta-feira da semana que vem, dia 18, às 19h15, em Curitiba. O gol fora de casa não vale como critério de desempate. Quem passar para a quarta fase embolsa mais R$ 2 milhões.

A principal expectativa no Botafogo era em cima da estreia do Honda, principal contratação do clube nos últimos anos. O japonês, porém, foi vetado pelo departamento médico depois de apresentar febre no final de semana e não conseguir treinar.

"Gostaria de me desculpar por não participar do jogo de amanhã [terça]. Não pude treinar com o grupo nos últimos dias, porque peguei uma gripe. Obrigado a todos os torcedores que compraram ingressos e peço desculpas pelo acontecido", escreveu Honda, nas redes sociais.

Além dele, o técnico Paulo Autuori não vai poder contar com o zagueiro Joel Carli, que se contundiu na derrota para o Flamengo, no sábado, pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O argentino, porém, havia perdido a titularidade para Marcelo Benevenuto e Ruan Renato.

Invicto há três jogos, o Paraná chega animado depois de ter conseguido uma classificação histórica na segunda fase, quando ganhou do Bahia de Feira, por 3 a 2, de virada. O time baiano vencia por 2 a 0 até os 45 minutos do segundo tempo.

No último sábado, na vitória sobre o União, por 2 a 0, pelo Campeonato Paranaense, o técnico Allan Aal poupou os jogadores considerados titulares, com exceção do goleiro Marcos.