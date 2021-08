Sem Hulk, Atlético-MG supera o Athletico-PR e fica a um ponto do líder Palmeiras

O Atlético-MG entrou de vez na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, mesmo sem o astro Hulk, desfalque por causa de uma conjuntivite, superou o Athletico-PR, no Mineirão, por 2 a 0, e agora está apenas um ponto atrás do Palmeiras, o primeiro colocado. Ambos se encaram daqui duas rodadas.

O chileno Eduardo Vargas e o jovem Neto saíram do banco para substituir companheiros machucados e anotaram os gols do triunfo. Foi a sétima vitória seguida da equipe mineira no Campeonato Brasileiro, agora com 31 pontos na classificação.

Na próxima rodada, os mineiros visitam o Juventude, que luta para fugir das últimas colocações, enquanto o Palmeiras tem o terceiro colocado Fortaleza, em casa. A ordem no time de Cuca é aumentar a série de vitórias para tentar desbancar os paulistas no confronto direto e buscar virar o turno em primeiro.

Ciente do empate do Palmeiras, no sábado, o Atlético-MG precisava da vitória para ficar a apenas um ponto do líder do Brasileirão. Mas, entrou em campo com dois desfalques gigantes. Suspenso, o técnico Cuca não estava na beira do campo. E seu astro Hulk, mesmo insistindo para atuar, foi impedido após apresentar um quadro de conjuntivite no sábado.

Mesmo com a vista bastante vermelha na reapresentação ao elenco, na véspera da partida, o atacante queria a todo custo estar em campo num duelo importante. Os médicos informaram que poderia ser prejudicial a sua saúde e também ao elenco, com risco de contaminar outros companheiros.

Eduardo Sasha acabou escolhido para formar dupla com Savarino, respaldados por Nacho Fernández e Zaracho. A ideia era sufocar o Athletico-PR, que se limitou a defender nos primeiros 45 minutos. Mas a pontaria e o ímpeto antes do intervalo foram abaixo do esperado.

Com a entrada do chileno Vargas e um pedido para aumentar o ritmo na volta para a etapa final, o Atlético-MG deixou a burocracia do primeiro tempo de lado e foi mais no ataque. Bola rondando a área paranaense a todo tempo até Richard cometer pênalti em Nacho Fernández.

Os visitantes protestaram muito com a marcação, mas de nada adiantou. O árbitro não mudou sua decisão e Vargas cobrou bem para abrir o marcador. Logo após Jadson perder uma incrível chance para os paranaenses, os mineiros abriram o placar.

Apesar da vantagem, o Atlético-MG acumulava desfalques no jogo. Já não tinha o goleador Hulk, havia perdido Tchê Tchê e viu Zaracho acusar uma contusão. Curiosamente, os substitutos entraram bem e foram os responsáveis pelo alívio no placar.

Vargas não apenas fez o gol, como deu assistência para o jovem Neto ampliar. O garoto de 18 anos recebeu e errou o chute. A bola carimbou Pedro Henrique e enganou o goleiro Bento.

Depois de entrar bem na partida e se colocar como uma ótima opção para Cuca, o chileno Vargas cometeu enorme besteira no fim do jogo ao aplicar cotovelada em Pedro Henrique, pouco depois de levar o cartão amarelo, e acabou expulso. O time soube segurar os cinco minutos que restavam de jogo, porém, e comemorou uma boa e dura vitória.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 x 0 ATHLETICO-PR

ATLÉTICO-MG - Everson; Mariano, Júnior Alonso, Nathan Silva e Dodô (Calebe); Allan (Hyoran), Tchê Tchê (Vargas), Zaracho (Neto) e Nacho Fernández; Eduardo Sasha (Réver) e Savarino. Técnico: Cuca.

ATHLETICO-PR - Bento; Khelvenn (Marcinho), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolas; Richard (Erick), Léo Cittadini, Fernando Canesin (Christian) e Jadson (Terans); Carlos Eduardo (Jaderson) e Renato Kaiser. Técnico: António Oliveira.

GOLS - Vargas (pênalti), aos 15, e Neto, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Neto e Mariano (Atlético-MG); Erick, Christian e Thiago Heleno (Athletico-PR).

CARTÃO VERMELHO - Vargas (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).