Sem Ibrahimovic e muito desfalcado, Milan supera o Verona fora de casa

Depois de tropeçar na rodada passada, o Milan, desfalcado de vários atletas importantes, voltou a vencer no Campeonato Italiano ao derrotar o Hellas Verona por 2 a 0 neste domingo, fora de casa, com dois belos gols do meia Krunic e do lateral Dalot. O resultado é importante para a equipe rossonera não deixar a líder Inter de Milão abrir larga vantagem na liderança.

O triunfo deixa o vice-líder Milan com 56 pontos, três a menos que a Inter de Milão, que, porém, ainda entra em campo na segunda-feira diante da Atalanta e pode manter a sua vantagem de seis pontos na dianteira. O Verona é o oitavo colocado, com 38 pontos.

No Estádio Marcantonio Bentegodi, sem alguns de seus principais jogadores, como o astro Zatlan Ibrahimovic, que segue fora por lesão, assim como os croatas Rebic e Mandzukic, o turco Çalhanoglu e o francês Theo Hernández, o Milan teve dificuldade para construir as jogadas ofensivas, mas ainda assim foi muito superior ao adversário e conquistou o triunfo com méritos.

Com um time jovem, mas corajoso e agressivo, a equipe do técnico Stefano Pioli se impôs diante de um Verona lento e inócuo no ataque. O primeiro gol saiu dos pés do meio-campista bósnio Krunic, em cobrança de falta perfeita, aos 27 minutos da etapa inicial.

Na etapa final, mais uma pintura para selar o triunfo. O lateral português Dalot linda jogada individual e ampliou com uma conclusão precisa no ângulo. Os dois jogadores que decidiram a partida são reservas e mostraram serviço na ausência dos titulares.

Também neste domingo, o Crotone derrotou o Torino por 4 a 2, e Fiorentina e Parma empataram em 3 a 3.