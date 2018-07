Sem Ibrahimovic, PSG perde outra em casa no Francês

Em campo, o Paris Saint-Germain não teve uma boa atuação, mesmo com três brasileiros em campo - o zagueiro Thiago Silva, o lateral-esquerdo Maxwell e o atacante brasileiro Nenê (ex-Palmeiras e Santos). Aos 13 minutos de jogo, Alessandrini abriu o placar para o Rennes, mas o clube parisiense conseguiu o empate oito minutos depois, com Nenê.

Aos 25 minutos, o goleiro Benoit Costil foi expulso e deixou o Rennes com um a menos em campo. Mesmo assim, o time visitante conseguiu desempatar a partida com o gol de Julien Feret, aos 35. Na volta do intervalo, o meia Jean Makoun também recebeu o cartão vermelho e deixou o Paris Saint-Germain com dois jogadores a mais. No entanto, o time da capital não teve competência nem para fazer o gol de empate.

O resultado negativo, o segundo consecutivo no Parque dos Príncipes, pode resultar em uma queda acentuada do Paris Saint-Germain na tabela de classificação. Líder ao início da rodada com 23 pontos, a equipe comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti pode cair para a quarta colocação.