Sem Ibrahimovic, PSG vence lanterna e abre 10 pontos no Campeonato Francês

TROYES - Eliminado da disputa pelo título da Copa dos Campeões, o Paris Saint-Germain segue caminhando a passos largos para encerrar um longo jejum de 19 anos e se tornar campeão francês pela terceira vez na sua história. Neste sábado, a equipe dos brasileiros Lucas e Thiago Silva visitou o Troyes em jogo válido pela 32.º rodada do Nacional e venceu o lanterna por 1 a 0.

Essa é a terceira vitória seguida do PSG sem tomar gols no Campeonato Francês. De forma geral, são oito jogos sem derrota. Assim, o time parisiense chegou aos 57 pontos, abrindo dez em relação ao Olympique de Marselha. Os marselheses entram em campo domingo, fora de casa, para enfrentar o Lille.

Além de disputar o título do Francês, o PSG briga em mais um torneio. Na Copa do França, está nas quartas de final e, na próxima quarta, visita o Evian. Mas como o foco está no Nacional, Carlo Ancelotti mandou força máxima a campo neste sábado - só Ibrahimovic, suspenso, não jogou. O único gol saiu aos 20 minutos do segundo tempo, com Matuidi completando lançamento de van der Wiel.