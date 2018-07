Sem ídolos, Figueirense cumpre tabela contra o Grêmio Depois de uma semana marcada pelas despedidas de seus maiores ídolos, o Figueirense entra em campo apenas para cumprir tabela diante do Grêmio, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileirão. A diretoria anunciou as saídas do goleiro Wilson, do meio-campista Fernandes, que passou 13 anos no clube, e do volante Túlio. Mesmo de saída, Túlio deverá entrar em campo neste domingo, às 17 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.