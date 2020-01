Sem Igor Gomes, Hernanes assume vaga no São Paulo e é elogiado

Não utilizado nas últimas cinco partidas da temporada passada, o meia Hernanes iniciou 2020 como titular nos treinos do São Paulo. O experiente jogador de 34 anos assumiu a vaga de Igor Gomes, que está com a seleção brasileira sub-23 para a disputa do Pré-Olímpico.

Hernanes foi titular da equipe nos dois jogos-treinos desta pré-temporada do São Paulo no centro de treinamentos da base do clube, em Cotia. A equipe goleou a Caldense por 6 a 1 no último domingo e perdeu do Juventus por 1 a 0 na última quarta.

Em ambos os testes, o técnico Fernando Diniz escalou o time titular com: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Helinho, Vitor Bueno e Pablo.

Um dos líderes do elenco, o goleiro Tiago Volpi elogiou Hernanes. "Poder vê-lo bem fisicamente, sem dor e treinando da maneira que está treinando, enche todos nós de expectativa, porque sabemos o quão importante é ter o Hernanes dentro de campo. Ele sabe que o ano passado foi difícil por causa das lesões, mas este ano ele está bem. Está se sentindo forte, sem dor. Então, esperamos que o Hernanes possa nos ajudar muito".

Hernanes já havia sido elogiado pelo técnico Fernando Diniz. "É uma grande referência no São Paulo, talvez o jogador mais identificado com o clube. Tem grande potencial técnico e liderança. Se ele não ajudou tanto na parte final dentro de campo, fora de campo é o que mais veste a camisa do clube, sempre preocupado pela vaga na Libertadores. Já foi muito importante, então estou muito confiante que ele faça a pré-temporada sem lesões para mostrar o grande potencial que tem".

Pato vira terceira opção

Enquanto Hernanes se aproveitou da ausência de Igor Gomes, o atacante Alexandre Pato permaneceu como reserva mesmo com o desfalque de Antony, que também está com a seleção brasileira sub-23 para a disputa do Pré-Olímpico. O treinador optou por testar Helinho como titular nesta pré-temporada.

Helinho, aliás, tem se destacado nas atividades. Na goleada por 6 a 1 sobre a Caldense, ele marcou dois gols. Alexandre Pato, por sua vez, entrou no segundo tempo dos dois jogos-treinos. Ele não foi utilizado nas últimas seis partidas de 2019.