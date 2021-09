Sem Igor Vinicius, Crespo deve improvisar Galeano de novo na lateral do São Paulo

O técnico Hernán Crespo deverá recorrer ao atacante Galeano para suprir a ausência do lateral-direito Igor Vinicius no duelo contra o América-MG, nesta quarta-feira, às 20h30, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O reserva Orejuela se recupera de uma lesão na coxa esquerda.

Igor Vinicius sofreu uma pancada no olho esquerdo, domingo, na vitória diante do Atlético-GO, e foi orientado pelo departamento médico que não realizasse atividades de impacto. Galeano já foi utilizado nesta função em outras partidas.

Com o zagueiro Léo, suspenso, e William, machucado, Crespo deve escalar o São Paulo com: Tiago Volpi, Galeano, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan, Liziero, Nestor e Gabriel Sara; Rigoni e Luciano.

Na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, o São Paulo tenta se aproximar do G-6, que garante uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Nas contas da comissão técnica, o time tricolor precisa dos nove pontos a serem disputados de forma consecutiva no Morumbi. No fim de semana, o duelo previsto em casa é com o líder Atlético-MG.