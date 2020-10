Sem infectados com covid-19, Sport deve repetir time para pegar Bahia

Com o surto de covid-19 no Fluminense, o Sport mostrou certa preocupação com o seu elenco, que enfrentou o time carioca há duas rodadas. No entanto, todos os atletas deram negativo para a doença. Com isso, o técnico Jair Ventura poderá escalar o que tem de melhor para o duelo frente ao Bahia neste domingo, às 18h15, no Pituaçu.

Há três jogos sem perder, o Sport ocupa a oitava posição, com 17 pontos, um abaixo da zona de classificação para a Copa Libertadores.

O treinador ainda não poderá contar com o lateral Raul Prata, além dos volantes Alê Santos e Betinho, todos vetados pelo departamento médico. O trio já não participou do duelo contra o Corinthians, vencido pela equipe pernambucana por 1 a 0.

A tendência é que a equipe seja escalada da mesma forma que venceu por 1 a 0 o Corinthians na Ilha do Retiro. Única dúvida é em cima do atacante Rogério, que estará entre os titulares caso Jair Ventura opte por deixar a equipe um pouco mais ofensiva. Ele ainda tenta adaptar o time para o estilo do meia Thiago Neves, a contratação mais badalada para 2020.

"Pagamos o preço pelas vitórias que conseguimos até agora, saindo muito cansados de dentro de campo. Cada jogo é uma batalha. Não esperamos facilidade daqui para frente. Vamos continuar trabalhando jogo a jogo, com os pés no chão. Trazendo as vitórias, a gente faz novos tipos de projeção. Mas ainda está muito no início do campeonato", analisou o volante Ricardinho que se transformou em peça importante no esquema de Ventura.