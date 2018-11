Sem interesse em renovação, Corinthians oferece cargo na diretoria a Danilo

A diretoria do Corinthians não pretende renovar contrato do meia-atacante Danilo e ofereceu um cargo na gerência do clube. A informação foi publicada inicialmente pelo site Meu Timão e confirmada pelo Estado.

O atleta de 39 anos já avisou anteriormente que pretende atuar dentro de campo por mais uma temporada e que ainda não definiu o que fará depois de pendurar as chuteiras. O presidente Andrés Sanchez também comentou em outra oportunidade que Danilo tem as portas abertas no Corinthians.

Danilo tem nove anos de clube e ajudou a conquistar oito títulos, entre eles a Libertadores e o Mundial, ambos em 2012. Depois de sofrer uma grave lesão na perna direita em 2016, ele ficou um ano e meio sem entrar em campo.

A volta aconteceu em novembro de 2017, mas só na atual temporada é que conseguiu readquirir ritmo. A justificativa de Danilo seguir nos gramados tem a ver com isso. Ele ficou se tratando por mais de uma temporada, e agora que conseguiu readquirir 100% da forma física não pretende parar.

No total, ele disputou 357 jogos e marcou 35 gols. O jogador passou quase que a atual temporada inteira no banco de reservas. Voltou a ganhar espaço nesta reta final graças ao péssimo momento do setor ofensivo. O veterano atuou nos últimos cinco jogos consecutivos como centroavante.