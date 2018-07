Sem ir ao Mineirão, Marin parabeniza Atlético-MG por título

A decisão da segunda maior competição envolvendo times nacionais não contou com o presidente e com o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). José Maria Marin, atual líder da entidade, e o vice Marco Polo Del Nero, que assumirá a presidência em abril do próximo ano, não compareceram ao Mineirão para ver a final da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Cruzeiro, nesta quarta-feira à noite.

Representantes da entidade presentes no Mineirão não justificaram a ausência dos dirigentes, que tradicionalmente entregam o troféu e a medalha aos campeões e vices, nem souberam dizer o paradeiro dos mandatários.

Marin acabou deixando a cargo de Sérgio Carvalho Fonseca, presidente da Brasil Food, empresa que administra a Sadia, patrocinadora da Copa do Brasil, e de Marcos José Jeber, representante da Petrobras, que exibe placas de publicidade em jogos do torneio, a entrega do troféu e das medalhas após o confronto que terminou com a vitória atleticana por 1 a 0.

O presidente da CBF apenas se limitou a parabenizar o Atlético pelo título por meio da nota publicada no site oficial da entidade. No pé do texto em que a CBF relatou o triunfo atleticano, o dirigente ressaltou: "A imensa torcida do Atlético merece comemorar esse título, pelos jogos inesquecíveis que o clube fez na competição. Estão todos, jogadores, comissão técnica e dirigentes, de parabéns".