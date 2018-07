Sem Jackson, Inter chega a Orlando após 14 horas de viagem

O elenco do Internacional já está nos Estados Unidos para dar sequência aos treinamentos da pré-temporada e disputar duas partidas pela Flórida Cup. Após aproximadamente 14 horas de viagem, os jogadores desembarcaram em Orlando no início da madrugada desta segunda-feira.

A principal ausência é o zagueiro Jackson. O jogador, que defendeu o Palmeiras na temporada 2015, chegou a ter o seu nome incluído na lista de relacionados do técnico Argel para a viagem aos Estados Unidos, mas acabou sendo cortado por causa de dores no joelho, de acordo com o clube. Porém, ainda há a possibilidade de o zagueiro ser negociado pelo Inter.

A situação de Jackson, portanto, é diferente da vivida por Anderson. O meia desperta o interesse do futebol chinês e o clube não descarta a possibilidade de negociá-lo caso a proposta atinja o valor desejado. Apesar disso, Anderson está com a delegação nos Estados Unidos.

A lista de relacionados, aliás, conta com os reforços do Inter para a temporada 2016. O clube gaúcho contratou os volantes Fernando Bob e Fabinho, o lateral-direito Paulo Cezar Magalhães e o atacante Marquinhos. O também atacante Aylon, que retornou de empréstimo ao Paysandu, está integrado ao elenco.

A manhã desta segunda-feira será de folga para os jogadores, que vão treinar no período da tarde no Wide World of Sports, palco do jogo de quarta-feira com o Bayer Leverkusen, às 23h30 (horário de Brasília). No dia 20, o adversário do Inter será o Fluminense.

Confira a lista atualizada de relacionados do Inter para a Florida Cup:

Goleiros: Alisson, Muriel, Jacsson e Keiller

Laterais: William, Geferson, Artur, Kaike e Paulo Cezar

Zagueiros: Ernando, Alan, Paulão, Réver, Rodrigo Moledo e Eduardo

Volantes: Rodrigo Dourado, Silva, Jair, Fernando Bob e Fabinho

Meias: D''Alessandro, Alex, Anderson, Alisson Farias, Marquinhos e Gustavo Ferrareis

Atacantes: Vitinho, Eduardo Sasha, Aylon, Andrigo e Bruno Baio.